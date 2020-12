Ola i Rafał z "Love Island" mieli rozstać się w zgodzie. Nic z tego. Teraz wzajemnie się oskarżają

Jako pierwszy do sprawy postanowił odnieść się Rafał. Napisał krótkie oświadczenie , w którym usiłował dyplomatycznie skomentować to, co się wydarzyło między nim a Olą.

"Niedługo nagram dla was odpowiedź i ustosunkuję się do całej sytuacji. Pokażę się wam, ale na chwilę obecną potrzebuję czasu sam na sam i na razie nie wyglądam ani nie czuję się na siłach . Dlatego moi drodzy, jesteśmy w kontakcie i czekajcie na więcej informacji ode mnie" - napisała.

Ola odniosła się też do "komercjalizacji związku", tłumacząc, że wcale nie ma parcia na szkło i nie zmuszała Rafała do relacjonowania ich związku w mediach społecznościowych.

- Wybaczcie, że wałkuję ten temat po raz kolejny, ale słyszałem w internecie, że Ola nazwała mnie oszustem i chciałem się do tego odnieść. Zwyczajnie odmówiłem jej spotkania, na które rzeczywiście byliśmy umówieni, żeby razem tam pójść, że nie jesteśmy razem, ale pewne fakty spowodowały, że odechciało mi się po prostu z nią spotykać. Nie chciałem, uznałem, że tak będzie lepiej. (...) Nie rozstaliśmy się z Olą jako wrogowie. W każdym rozstaniu są jakieś napięcia, nie jest to łatwa sytuacja, ale też życzę jej dobrze, niech realizuje się tak, jak uważa, że będzie to dla niej najlepsze. Życzę wam, żebyście nigdy, ale to przenigdy nie musieli rozstawać się w mediach społecznościowych. Bo to nie jest nic fajnego - podsumował na InstaStory.