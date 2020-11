No to koniec. Rafał wydał "oficjalne oświadczenie": Nie jestem na sprzedaż

Ola i Rafał wzięli udział w ostatniej edycji "Love island" i niemal z miejsca zaskarbili sobie sympatię widzów. Praktycznie od samego początku ciągnęło ich ku sobie, a uczucie rozwijało się z odcinka na odcinek. Pozostali uczestnicy żartowali, że są już jak zgrane małżeństwo i chyba nic ich nie rozdzieli. Doszli do finału. Program się skończył i trzeba było wrócić do normalnego życia, które weryfikuje związki z telewizyjnych programów bardzo szybko.

Plotkowano od jakiegoś czasu, że Ola i Rafał nie są już parą. I to się właśnie potwierdziło.

Zobacz: Marietta Fiedor rozprawia o niewierności partnera

Rafał postanowił odnieść się do sprawy publicznie. Napisał krótkie oświadczenie, w którym zaznaczył, że obserwowało ich wiele osób, oddawali na nich głosy, za co Ola i Rafał są wdzięczni, więc fani muszą wiedzieć, co z nimi.