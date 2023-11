Porównał Wellman do Holeckiej. Prokop przesadził?

– Jeszcze na koniec mamy występ. Jak rzuciłem okiem kaprawym na mój scenariusz, to przez chwilę myślałem, że wystąpi Michał Wiśniewski i Whitesnake, ale jak się wczytałem, to widzę, że wystąpi Michał Wasilewski i Wishlake. Niby to samo, ale jednak coś innego – dowcipkował prowadzący.