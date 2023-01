Marcin Prokop zadrwił z TVP. Zacytował Tomasza Kammela

Ale jakież było zdziwienie widzów, kiedy muzycy weszli na scenę w tęczowych opaskach, a utwór "Where Is The Love?" poprzedziła wymowna zapowiedź: "Piosenkę dedykujemy tym, którzy doświadczyli nienawiści. (...) Osobom pochodzenia żydowskiego, afrykańskiego i osobom LGBT+".