Porównał chorą Kate do tragedii smoleńskiej. "My, naród, przeżyliśmy coś takiego"

- Wczoraj poinformowano, że księżna Kate walczy z rakiem i przechodzi chemioterapię. Skoro to nie tak, że porwali ją kosmici, to nieprawda, że książę William ma romans, no to o czym teraz będą spekulować angielskie tabloidy? A może napiszą prawdę i napiszą, że wspiera ją cały naród? - pytał Sobala.