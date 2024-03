Porażka Władimira Putina. Dokładnie tyle osób oglądało jego orędzie

- Zachód wciąż kłamie, mówi, że Rosja zbiera się do ataku na Europę. To brednie. Gadają o skierowaniu do Ukrainy natowskich kontyngentów. A my pamiętamy, jakie okazały się losy tych, którzy kierowali tu kiedyś kontyngenty. Teraz skutki dla interwentów będą o wiele bardziej tragiczne. Mamy broń, która może razić cele na ich terytorium - mówił.