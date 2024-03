Przeciwnik aborcji zadzwonił do "Szkła kontaktowego". Tomasz Sianecki spuentował

- Sądzę, że mamy w jego (Hołowni - red.) przypadku do czynienia z trzema publicznymi wizerunkami. Szymon, który roni łzy nad Konstytucją RP, czyli ktoś, kto nie boi się uczuć i wyrażania ich publicznie, ale jest przy tym szalenie niemęski. Druga twarz to właśnie ten zarządzający w Sejmie, który wie, kiedy pocieszyć, a kiedy wyszydzić [...]. Tu spotykają się funkcje gospodarza show i marszałka. Jest jeszcze trzeci wizerunek: Hołownia ministrant, autor książek o Matce Boskiej. On jeszcze nie doszedł do głosu. Ale odezwie się, gdy rozpocznie się debata o aborcji - przewidywał w listopadzie 2023 r. kulturoznawca.