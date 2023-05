Poprowadzi w TVP Info "Fakty czy kłamstwa?". Sam pojawił się w słynnej manipulacji

- Jakub Maciejewski to jeden z najbardziej doświadczonych dziennikarzy, który na własne oczy widział to, co w swojej propagandzie Rosja nazywa »mirem«. W Polsce też walczy z licznymi fejkami i manipulacjami i je właśnie będzie rozkładał na części pierwsze w najnowszym programie TVP Info - twierdzi Pereira.