Popek wróciła do "PNŚ". "Nie wiadomo, czy może spojrzeć w lustro"

- Już dawno przestałem śledzić, co się dzieje z jej karierą – deklaruje. - Nie ukrywam: wciąż czuję się dotknięty tym, co powiedziała. To była całkowita nieprawda. Owszem, bardzo różnimy się poglądami, przede wszystkim co do kwestii religijnych. Popek jest głęboko wierząca i bardzo często polewa wszystko, co mówi na antenie, katolickim sosikiem. Nie podoba mi się to, moim zdaniem żaden dziennikarz czy dziennikarka nie powinni tak bardzo obnosić się ze swoimi przekonaniami. Ale nigdy nie dochodziło między nami do spięć poza anteną. Zawsze sobie pomagaliśmy i mogliśmy na siebie liczyć - stwierdził.