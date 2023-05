"Kostucha" na koronacji. Opactwo Westminsterskie zabrało głos

Przypomnijmy, że jedną z najbardziej groteskowych, choć niezmiernie popularnych teorii spiskowych związanych z koronacją, było wypatrzenie Meghan Markle w świątyni. Żona księcia Harry’ego oficjalnie nie przyleciała do Londynu, by oddać hołd teściowi, ale internauci nabijali się, że jeden z VIP-ów to w rzeczywistości Meghan w przebraniu. Siwowłosy mężczyzna z charakterystycznym wąsem i w ciemnych okularach to jednak sir Karl Jenkins, słynny walijski kompozytor.