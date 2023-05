Król Karol III zezłościł się tuż przed koronacją. Co mówił? Specjalista odczytał wszystko z ruchu warg

Karol III bardzo długo czekał na ten dzień. Król Wielkiej Brytanii zasiadł na tronie dopiero w wieku 74 lat. To wiek, w jakim zwyczajni ludzie od jakiegoś czasu są już na emeryturze. Tymczasem syn królowej Elżbiety II dopiero zaczyna pracę, do której był przygotowywany od dzieciństwa. Teraz na swoją kolej do koronacji czeka syn Karola William. Nie zabrakło go oczywiście na uroczystości, którą celebrowano z odpowiednią dla niej pompą.