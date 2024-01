Prawie 5 mln widzów. Świat "oszalał" na punkcie polskiego serialu

Na zagranicznych stronach internetowych pojawiło się wiele opinii na temat polskiego serialu. "Detective Forst" (pod takim tytułem występuje za granicą) zbiera skrajne oceny, choć przeważają niestety negatywne. "Trochę zagmatwany, ale gra aktorów, praca kamery i nowa jakość polskiej produkcji to coś, co trzeba zobaczyć, jeśli jesteś wystarczająco otwarty na zagraniczne filmy" albo "To był jeden z najbardziej chaotycznych seriali, jakie oglądałem. Tyle dziur w fabule, a na koniec wymęczony finał z jeszcze jednym pozbawionym sensu suspensem. Całkowita strata czasu" – czytamy.