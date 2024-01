"Forst" na Netfliksie. Tych straconych godzin nikt wam nie odda

Oglądając "Forsta", można odnieść wrażenie, że ktoś powycinał kartki z dwóch książek Mroza i próbował poukładać je w scenariusz serialu. Nic się tu nie trzyma całości. Wątki mieszają się bez żadnej logiki. Niektóre postaci pojawiają się nagle, praktycznie nic nie wnosząc do historii, inne gubią się, by wrócić za jakiś czas w tym mało zrozumiałym ciągu zdarzeń. Aż niewiarygodne, że twórcy serwują tak słaby serial, którego momentami nie sposób zrozumieć. Bo jak ogląda się serial i co chwile cytuje w myślach Kayah "Po co, po co, po co?", to dobrze nie jest.