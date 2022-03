Polski ochroniarz "oszusta z Tindera" przechodzi kryzys. "Nie mogę znaleźć pracy"

- Po premierze ciężko mi było przez dwa, trzy tygodnie się pozbierać. Duże podziękowania w stronę Antka Królikowskiego, bo wylądowałem z tym wszystkim u psychiatry. Wróciłem do domu i nagle widzę siebie w Netflixie. Są ludzie, którzy powiedzą: "chciałbym być na jego miejscu", ale ja się o to nie prosiłem. Antek pomógł mi poradzić sobie z tą sytuacją i za to jestem mu wdzięczny - zdradził Piotr Kaluski.