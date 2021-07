Polska brudna i brzydka, że pękają oczy. Taką zobaczą ją w serialu Netfliksa

Jeśli nie widzieliście pierwszej części "Rojsta", to możecie być spokojni. Ta niewiedza nie będzie was uwierać, podczas seansu "Rojst '97". A może nawet wyjdzie to wam na plus, bo opinie o pierwszym sezonie serialu, który w 2018 r. pokazywany był przez nieistniejącego już Showmaxa, były raczej niepochlebne. Nie wspominając o miażdżących komentarzach widzów rozczarowanych finałem. Jestem przekonana, że tym razem będzie inaczej. "Rojst '97" to - można śmiało powiedzieć - jedna z lepszych produkcji, jaka powstała ostatnio w kraju nad Wisłą.