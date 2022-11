Polsat szykuje konkurencję dla TVN i TVP? Też ma mieć swoją śniadaniówkę

Pojawienie się więc śniadaniówki w ofercie Polsatu nie byłoby niczym dziwnym. W końcu to Miszczak zwany jest ojcem chrzestnym większości programów rozrywkowych i lifestyle’owych w TVN. Niewykluczone więc, że to on jest pomysłodawcą wprowadzenia formatu. Za realizację propozycji Polsatu ma być podobno odpowiedzialna Luiza Zając, była producentka wykonawcza "Dzień Dobry TVN".