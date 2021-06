Polsat sprzątnął TVP największą gwiazdę. Na Woronicza mogą zgrzytać zębami

To też sprawia, że Eurowizja siłą rzeczy się mocno zmienia. Jeszcze do niedawna pokutowało przekonanie, że to kiczowaty konkurs, cyrkowe widowisko, z którego raczej można się pośmiać niż znaleźć tam swoich nowych ulubionych wokalistów, a tym bardziej jakieś nowe międzynarodowe gwiazdy. Eurowizja była specyficznym konkursem, który stawał się trampoliną do kariery naprawdę nielicznych artystów. Dziś to spektakularne widowisko i wygrywa ten, który ma coś do powiedzenia. Duncan Lawrence – finalista z 2019 r. i Maneskin z 2021 to najlepsze przykłady.