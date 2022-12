Polsat pokaże koncert kolęd z gwiazdami disco polo. Ale to nie wszystko

To jednak nie wszystko. Stacja pokaże również tradycyjny wielki koncert, tym razem nagrany w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Będą to kolędy i pastorałki w wykonaniu m.in. Cleo, Ralpha Kamińskiego, Joanny Kulig, Roxie Węgiel, Sebastiana Karpiela-Bułecki, bryskiej, Grzegorza Hyżego, Kamila Bednarka oraz Krystyny Prońko. Kolorytu temu kolędowaniu nada także wspaniały Zespół Mazowsze. To widowisko zostanie wyemitowane w Wigilię o 16:50.