Polsat pokaże Festiwal Neo-Nówki. Znowu to będzie hit?

- Jesteś taki pożyteczny idiota, oni cię tak w ciula robią, a ty się po prostu dajesz. Oni się bawią, kasę wywalają na lewo. 70 mln wywalili na wybory kopertowe, 2 mld na tępą propagandę w TVP, do tego Ostrołęka, CPK, Turów i inne przewałki. Wiesz, ile za te miliony można by dzieci wyleczyć? A my jak te łosie zbieramy na aukcjach charytatywnych, a rząd ma to wszystko w du.... Później siedzą takie leszcze, jak ty, a oni się za nasze bawią - grzmiał w skeczu odtwórca roli syna.