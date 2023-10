Pogubiony Tusk, Morawiecki jak ryba w wodzie. Ekspertka ocenia język debaty TVP

Ale w przypadku poniedziałkowej debaty powiedziałabym, że obyło się bez przekroczeń, których nie brakowało przecież podczas kampanii wyborczej na spotkaniach kandydatów w tzw. "terenie". Tam bywało naprawdę o wiele ostrzej, na tym tle debata wypadła więc nie najgorzej. Niemniej jednak to był kolejny krok w stronę podchodzenia do kwestii wyborów w sposób emocjonalny, a nie racjonalny. Wszyscy się na to łapiemy, tak będziemy głosować, a potem będziemy mieli do siebie pretensje.