Pogrzeb Piotra Świąca. Kurski okazał wsparcie najbliższym

5 marca, tuż po zakończeniu gdańskiego wydania "Panoramy" i pożegnaniu się z widzami, Piotr Świąc udał się do domu. Okazało się, że była to niestety jego ostatnia droga. W sobotni poranek pojawiła się smutna informacja: Dziennikarz TVP3 Gdańsk Piotr Świąc zginął w wypadku samochodowym.

Prezes Telewizji Polskiej trzymał się na uboczu, aż do momentu składania kondolencji. Wtedy to zrobił coś, co nieco stopiło lód w sercach nawet jego zatwardziałych przeciwników. Podszedł do pogrążonej w smutku rodziny i przytulił mamę zmarłego dziennikarza.