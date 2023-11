Pogrzeb Hanny Gucwińskiej. Obok urny pojawił się wyjątkowy przedmiot

- Poświęciła się zwierzętom, ale to była praca w umiłowaniu drugiego człowieka. W 8. klasie należałem do koła PTTK i nasza opiekunka załatwiła nam wizytę w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu. Państwo Gucwińscy poświęcili nam swój czas, oprowadzając po ZOO. Potem jako proboszcz katedry niejednokrotnie spotykałem ich na Ostrowie Tumskim. Zawsze z życzliwością, uśmiechem i dobrymi słowami - wspominał ksiądz.