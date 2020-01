Pogrzeb Adama Słodowego po 5 tygodniach od śmierci. Spoczął obok pierwszej żony

Adam Słodowy po ponad miesiącu od śmierci w końcu spoczął w grobie. Za organizacją pogrzebu stał poważny problem.



Twórca uwielbianego przez widzów w PRL-u programu "Zrób to sam" zmarł 10 grudnia w wieku 96 lat. Żołnierz podczas II wojny światowej, major Wojska Polskiego oraz popularyzator majsterkowania i autor scenariusza do animacji "Pomysłowy Dobromir" w ostatnich tygodniach życia przebywał w szpitalu.

- Już od dość dawna przewidywałam, że śmierć męża jest blisko, ale jak to się stanie, to zawsze jest szok. Mąż cztery lata temu przeszedł udar, ale był on wyjątkowo łagodny. Miał jednak konsekwencje, pociągnął za sobą różne następstwa. To wszystko zmierzało jak po równi pochyłej - powiedziała Bożena Słodowa w rozmowie z "Super Expressem" po śmierci ukochanego.