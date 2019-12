Żona Adama Słodowego o ostatnich latach jego życia

Adam Słodowy, niezapomniany prowadzący programu "Zrób to sam", zmarł 10 grudnia w wieku 96. Żona opowiedziała o ostatnich dniach jego życia.

Jego żona w rozmowie z "Super Expressem" powiedziała: - We wtorek późnym wieczorem zawiadomił mnie szpital, że małżonek już odszedł . Stało się to kilka godzin po moim wyjściu ze szpitala. Byłam przy nim cały czas, ale kto mógł przewidzieć, że to akurat wtedy nastąpi. Dobrze, że zdążyłam się z nim pożegnać. Jest mi smutno, bo pewien etap się kończy.

Bożena Słodowa mówi, że spodziewała się rychłej śmierci męża: - Już od dość dawna przewidywałam, że śmierć męża jest blisko, ale jak to się stanie, to zawsze jest szok. Mąż cztery lata temu przeszedł udar, ale był on wyjątkowo łagodny. Miał jednak konsekwencje, pociągnął za sobą różne następstwa. To wszystko zmierzało jak po równi pochyłej. Mąż z dnia na dzień czuł się gorzej i niecały tydzień temu trafił do szpitala.