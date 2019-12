Adam Słodowy nie żyje. Informację potwierdził krewny

Miał 96 lat, zmarł we wtorek wieczorem w Warszawie. Tę smutną informację w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdził wnuk siostry Adama Słodowego, Maciej Rozbicki

Adam Słodowy nie żyje . Słynny popularyzator majsterkowania i niezapomniany prowadzący programu Zrób to sam zmarł 10 grudnia w wieku 96 lat.

W latach 70. i 80. był jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej . Audycja z jego udziałem przyciągała przed telewizory zarówno młodych, jak i starszych odbiorców. Jednocześnie Słodowy był też autorem scenariusza do znanego serialu animowanego Pomysłowy Dobromir i działał na innych polach zawodowych.

Adam Słodowy po raz pierwszy pojawił się w Telewizji Polskiej w 1959 roku. Popularność przyniósł mu kultowy program Zrób to sam, w którym prezentował on zmyślne konstrukcje wykonywane z pozornie niepotrzebnych przedmiotów. Były one potem odtwarzane w tysiącach polskich domów, a pomysłowe projekty przyniosły mu niebywałą rozpoznawalność. Dzięki temu też program utrzymał się na antenie Telewizji Polskiej przez 24 lata i doczekał się aż 505 odcinków.