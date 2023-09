Podszedł do niej tancerz. Po chwili Doda musiała się do niego przytulić

Po tym wstępie akcja przeniosła się na ulice Warszawy. Doda zażartowała, że widzowie powinni docenić fakt, że dla programu zmienia ciągle ubrania, bo tak to siedem dni w tygodniu chodzi w tym samym. - Całe moje reality show to jest kwintesencja siary - rzuciła autokrytycznie w rozmowie z choreografką Magdą Brdey. To osoba, z która do tej pory nie współpracowała, a potrzebuje ją do stworzenia układów tanecznych do swojej trasy koncertowej.