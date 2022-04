Podsyca teorie spiskowe. Dla Putina jest jak "pożyteczny idiota"

Czy Carlson jest rosyjskim agentem w amerykańskich mediach? Na pewno nie. Czy jest "pożytecznym idiotą Kremla"? Już bardziej. Na taką pozycję przesuwają go skrajnie izolacjonistyczne poglądy, według których USA powinna zająć się własnymi, wewnętrznymi problemami i nie angażować się w to, co się dzieje za granicą, m.in. w Ukrainie. Jego podejście do inwazji nie jest więc wyrazem jego szczególnej niechęci do tego kraju czy jego prezydenta, to raczej część szerszego przekonania dotyczącego roli Ameryki we współczesnym świecie. Przekonania, które idealnie dziś pasuje do antyamerykańskiego przekazu rosyjskich mediów.