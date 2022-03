Fox News. Czy amerykańska stacja powiela putinowską propagandą ws. sytuacji na Ukrainie?

Sądzę, że wpływ stacji jest ograniczony do jej zwolenników. On zawsze może się zmieniać, gdy stacja sprzyja politycznie jakiejś władzy, ale w tym przypadku obraz wojny i stosunek Amerykanów do niej raczej pozostaną jednoznaczne: putinowska Rosja to współczesny agresor, bandyta, zło, bo napadł jak Hitler na Polskę w 1939 r. i zabija niewinnych ludzi. To wróg Ameryki i wolnego świata.