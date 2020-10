Podstawiona bohaterka? Szelągowska odpowiedziała na zarzuty

"Totalne remonty Szelągowskiej" to kolejny format z udziałem popularnej dekoratorki wnętrz. Tym razem Szelągowska wraz z ekipą nie tylko odmienia domy i mieszkania, lecz także pomaga tym, którzy sami na co dzień niosą pomoc innym. Bohaterką ostatniego odcinka była 56-letnia nauczycielka z Nowej Wsi pod Białymstokiem, doświadczona przez życie. Do programu TVN zgłosili ją dorośli synowie, wiedząc, jak wielką jest fanką Szelągowskiej . Efekt przemiany mocno nadgryzionego zębem czasu domu był naprawę imponujący. Potwierdziły to zresztą głosy zachwytu na Instagramie, pod zdjęciem pokazującym metamorfozę nieruchomości.

"Piękny projekt, robota szacun. Zastanawia mnie tylko, jak to możliwe, że pani która kiedyś wystąpiła w programie 'Kto tu mieszka', posiadając przecudny dom urządzony w bardzo retro stylu, z przepięknymi antykami, nagle znajduje się w Nowej Wsi w ruderze? Serio?? To akurat słabe oszukiwanie widza" - napisała na instagramowym profilu gwiazdy TVN. Jej spostrzeżenie potwierdzili też inni, pisząc przy okazji, że we wnętrzarskich programach stacji co jakiś czas przewijają się nie tylko ci sami bohaterowie, ale i te same mieszkania. Pod postem błyskawicznie wywiązała się gorąca dyskusja, internautki pisały m.in. o wypożyczaniu mieszkań do telewizyjnych produkcji.