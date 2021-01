Podopieczna Piaska z "The Voice Senior" odniosła się do urodzinowej afery

Na sytuację zareagowała TVP . "Telewizja Polska nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań, w tym takich, jakie zaprezentował ostatnio Andrzej Piaseczny. TVP wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej" - przekazali w oświadczeniu. Komentarza udzieliła też jedna z podopiecznych piosenkarza z "The Voice Senior".

Andrzej Piaseczny był jurorem w trzech edycjach "The Voice". Gdy TVP zdecydowała się zrobić wersję dla seniorów, zaangażowano do niej Piasecznego. Teraz w telewizji oglądać można drugą edycję.

Jedną z uczestniczek jest Anna Tchórzewska, która w rozmowie z "Faktem" opowiedziała o swoich doświadczeniach z programem. Przyznała, że od początku chciała, by to Piasek odwrócił się, by mogła dołączyć do jego ekipy. Anna pod koniec występu mogła wybierać spośród zainteresowanych jej talentem jurorów, ale zdecydowała się na Piasecznego.