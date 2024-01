Czyż odpowiedział na krytykę. Dosadne słowa pod adresem polityków PiS

Konkretnie chodziło o słowo "problem", które politycy partii Kaczyńskiego i jej zwolennicy w mediach błyskawicznie podchwycili, tworząc określoną narrację. "Panie Czyż, to są Polacy, którzy mają prawo do swoich poglądów. Problemem jest to, że Pan nie rozumiesz demokracji!" - napisał Radosław Fogiel na platformie X.