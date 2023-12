Po wywiadzie z Kaczyńskim wybuchł skandal. Opisuje, co się działo

Do wywiadu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim doszło w maju 2019 r. Zamachowska i Olszański mieli kategorycznie nie pytać o politykę i sprawy kluczowe dla społeczeństwa, a zrobić miły wywiad o życiu i pasjach polityka PiS. Pytano więc o jedzenie i o dwa koty prezesa. Prowadzący zostali po tej rozmowie zmieszani z błotem przez internautów. Olszański natomiast mówił wtedy w rozmowach z dziennikarzami: - Podszedłem do niej zadaniowo. Wydaje mi się, że zrobiliśmy z Moniką to, co w takiej sytuacji dziennikarze mogli zrobić. Nie mam sobie nic do zarzucenia, patrząc na ten wywiad, nie mam się czego wstydzić.