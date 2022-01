Po udziale w nowym show zalała ją lawina krytyki. Sylwia Bomba musiała zareagować

"99. Gra o wszystko" w TTV w edycji VIP była prezentem z okazji 10 lecia stacji, skierowanym do widzów. W show udział wzięli znani i lubiani ze wszystkich pozostałych formatów stacji. Nie brakowało Przemka Kossakowskiego, Malwiny Wędzikowskiej, Dominika Abusa, Jacka Jelonka, czy Jana Pirowskiego. Rywalizowali z nimi bohaterowie "Gogglebox. Przed telewizorem", "Kanapowców", "Królowych życia" czy "Down the road".