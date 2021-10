"Taniec z gwiazdami": Bieniuk znów przeszła dalej. Ona nie. To widzowie zdecydowali

Dużo więcej musiały dać z siebie Sylwia Bomba i Oliwia Bieniuk, które nie mogły liczyć na taką przychylność jurorów jak faworyci. Ale w ćwierćfinałowym odcinku ci byli dla nich łagodniejsi. Sylwię komplementowali za postępy w tańcu, Oliwii zaś pogratulowali większej pewności siebie i samodzielności na parkiecie. Czy to jednak wystarczyło, by dostać się do półfinału?