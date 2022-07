Po "Ślubie" publicznie prali swoje brudy. Coś się zmieniło

"Oliwia prawie całkowicie odcięła mnie od syna" – napisał Łukasz. "Ważniejsze dla niej było to, by Franek poszedł do żłobka niż spędził czas z ojcem" – żalił się. "Nasze małżeństwo od samego początku było naznaczone wieloma kłótniami, a nasze różnice charakteru tylko je potęgowały" – wyznał Łukasz, dodając, że "Oliwia jest doskonałą aktorką", która pokazuje swój prawdziwy charakter, kiedy coś nie idzie po jej myśli. Czyli właśnie teraz, gdy trwa walka o alimenty, a Łukasz nie chce rozwodu z orzeczeniem o swojej winie.