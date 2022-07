Po latach wpadła jej fortuna. Ile Kate Bush zarobiła dzięki "Stranger Things"?

"Running Up That Hill" to jeden z największych przebojów w karierze Kate Bush. Pierwotnie ukazał się w 1985 r. Dotarł wtedy do 3. miejsca w Wielkiej Brytanii i do 30. w USA. Był częścią znakomitej płyty "Hounds of Love". Od tamtego czasu często można było go usłyszeć m.in. w różnych rozgłośniach. Jednak teraz kompozycja artystki zyskała drugie życie.