Pluralizm w TVP? W końcu ktoś powiedział "Sprawdzam"

Z zestawienia jasno wynika, że najczęściej w programie pojawiali się przedstawiciele KO. "W oczy rzuca się dość duża liczba gości z Koalicji Obywatelskiej, co oceniamy krytycznie. Na plus oceniamy, że o ile w pierwszych dwóch tygodniach emisji programu polityków KO było od groma, to już później ich liczbę ograniczono. Brakuje polityków PiS (PiS zakończył bojkot TVP 21 marca), co oczywiście również należy ocenić krytycznie".