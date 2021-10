"Plotkara" powraca. Jako mokry sen lewicy i koszmar ministra Czarnka

I jeśli chodzi o bardziej bezpośrednie nawiązania do oryginału, to jego fanom musi wystarczyć charakterystyczny głos narratorki, bo w tej roli ponownie słyszymy Kristen Bell i jej niezapomniane "you know you love me, xoxo, gossip girl". To jednak wystarcza aby spiąć klamrą przeszłość z teraźniejszością i nie chwytać się tanich nostalgicznych zagrywek.