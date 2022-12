Płaczący Solorz, politycy PiS, żarty z TVP i Kaczyńskiego. Tak Polsat świętował 30-lecie

Wśród artystów zaproszonych na galę nie mogło zabraknąć legend muzycznej sceny, czyli zespołu Lady Punk, którego występ spotkał się chyba z najbardziej żywiołową reakcją widzów, oraz Maryli Rodowicz, z którą cała sala zaśpiewała: "Niech żyje bal! Bo to życie to bal jest nad bale. Niech żyje bal! Drugi raz nie zaproszą nas wcale". Patrząc po tym, co działo się w Narodowy, chyba jednak zaproszą.