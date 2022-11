Wchodzi VAT na paliwo. Ceny zaczną szaleć. On to przewidział

Dodajmy, że od 1 lutego 2022 roku obowiązuje 8 proc. VAT na paliwo (zamiast 23 proc.). Taka sytuacja ma utrzymać się do końca tego roku. A co będzie potem? Wszystko wskazuje na to, że czekają nas duże podwyżki cen na stacjach benzynowych. Oby nie tak duże, jak zostało to przedstawione w programie Kabaretu Moralnego Niepokoju i Goście.