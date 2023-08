Pisano, że jest klęską. "Wiedźmin" jednak zaskoczył

Trzeci sezon "Wiedźmina" stale zyskuje na popularności od czasu swojego debiutu w serwisie. Dotychczas zgromadził imponującą łączną ilość wyświetleń wynoszącą 47,7 miliona. Chociaż wciąż ma trochę do pokonania, by dołączyć do pierwszego sezonu na liście najpopularniejszych seriali Netfliksa, to jednak nie jest całkowicie bez szans. W ciągu czterech miesięcy tamten sezon został wyświetlony 76 mln razy w ciągu pierwszych czterech miesięcy, choć ta liczba może nie być do końca dokładna, bo gigant streamingowy inaczej wtedy podchodził do liczenia oglądalności.