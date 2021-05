Pisali mu, że powinien się zabić. Filip Hajzer przejmująco o swojej depresji

"Styczeń 2020 r. to tysiące komentarzy dziennie o tym, że powinienem się zabić, że jestem nic nie wart, że jakiś człowiek z YouTube'a ma rację. Nawet kiedy wiesz, że nie możesz tego czytać, to jest wszędzie. Zmasowany atak, który zniszczył mi soft. Do dziś go do końca nie poskładałem. Często słyszę, że nawet kiedy się uśmiecham, zdradzają mnie oczy. I tak pewnie jest. To siedzi z tyłu głowy" - pisze dalej dziennikarz.