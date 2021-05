Filip Chajzer został baristą. Fani: to się nazywa mądry PR

Chajzer na swoim profilu Facebookowym opublikował dwa dni temu wpis, w którym poinformował o całej akcji. "Panie i Panowie mam HIT. Do akcji KAWKA VICTORIA wchodzi CAŁA sieć Costa Coffee w PL. W sumie ponad 140 kawiarni. W sobotę zamawiamy kawę LATTE PLUS, która tego dnia staje się kawą dzięki, której w #Costa wspieramy Wiktora Lewickiego. Żebym miał stanąć na rzęsach to zbierzemy te kasę. Kiedy włączałem się do tej akcji na koncie Wiktora było niewiele ponad 2.700.000 PLN. Teraz jest 5.226.000 PLN. Brakuje 4.263.000 PLN. Uratujemy go. Wyślemy na leczenie do USA. Nie damy się tej rakowej cholerze" – czytamy.