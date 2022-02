PiS chwali się inwestycjami w rozwój Polski. W TVP przemilczano jeden "szczegół"

"Wiadomości" podkreślały, że wszystko to jest zasługą polskiego rządu, który w przeciwieństwie do Donalda Tuska i PO nie rezygnuje z potrzebnych Polakom inwestycji. Ani razu jednak nie wspomniano na antenie, że Granty PPGR są w 100 proc. finansowane z Funduszy Unii Europejskiej. Co jest o tyle ciekawe, że premier i ministrowie na konferencji mieli za plecami ekran z widoczną flagą UE i informacją o źródle tych pieniędzy.