Piotr Rogucki o "Minucie ciszy": w branży pogrzebowej nie ma sentymentów

To złote zdanie, które Wieczny wypowiada do początkującego w branży Mieczysława Zasady. "Przykre jest to, że zarabiamy na śmierci. Zarabiamy na ludzkim nieszczęściu. Ale nadal to biznes. Jeżeli nie my, to ktoś inny będzie go robił". Nie ma sentymentów. Niestety. To rutynowa i mechaniczna praca. Przyjrzyj się twarzom pracowników domu pogrzebowego na cmentarzu. Nie okazują uczuć. I to naturalne. Gdyby płakali nad każdym grobem, najpewniej by zwariowali. To by było nie do udźwignięcia.