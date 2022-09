Jacek Lusiński nakręcił serial o branży pogrzebowej. "Chcę, by widzowie zmierzyli się ze swoimi emocjami"

Istotne było dla mnie, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona. Nic nie da mówienie do własnego środowiska, które i tak myśli podobnie i wie, co chcesz powiedzieć. Borykają się z tym choćby środowiska wszelkich mniejszości. Ok, ktoś zrobi film o tym, jak niesprawiedliwie jest traktowany, ale i tak trafi on do społeczności, która się z nim solidaryzuje i współczuje. Mnie mielenie tematu we własnym kotle nie interesuje. Jeżeli możemy mieć na coś wpływ, zrzucić kroplę, która będzie drążyła skałę, to niech dociera jak najszerzej, do tych, którzy mają zamknięte głowy, a nie do tych otwartych. Chcę postawić widzów przed mało komfortową sytuacją i powiedzieć: radźcie sobie, zmierzcie się ze swoimi emocjami.