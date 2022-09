"Minuta ciszy": Memento mori po polsku [RECENZJA]

Casting w "Minucie ciszy" to temat na zupełnie osobny wątek. Rzadko zdarza się, by wszystkie role w serialu były tak dobrze obsadzone. Jakkolwiek brzmi to pochwalnie, każdy z aktorów ma tutaj czas i miejsce na swój własny koncert. Aleksandra Konieczna w roli niepełnosprawnej żony Mietka Zasady to postać, która wprowadza do opowieści sporo humoru, ale także ciepła i całego ogromu empatii. Na osobną uwagę zasługuje też Karolina Bruchnicka w roli hardej córki zmarłego Czesława Majora, przewrotnie zwanej Synek. To prawdziwy magnes - z łatwością zahipnotyzuje widzów, nie tylko jej serialowego adoratora (partneruje jej Adam Bobik). I w końcu Aleksandra Popławska w roli Madzi Majorowej rysuje przejmujący portret walczącej o siebie wdowy. "Minucie ciszy" żadna z postaci nie pojawia się przypadkowo - tworzy małomiasteczkową układankę, pełną układów, zaszłości, zależności i trudnych, niewygodnych tajemnic.