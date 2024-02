Piotr Polk walczył o życie. "Czas, kiedy chorowałem, otworzył mi oczy"

- To była dwuletnia walka o to, by stanąć na nogi, by mieć siłę. Cały czas pracowałem, robiłem to samo. Nikt nie był w stanie rozpoznać we mnie choroby. Ale ta walka odbywała się codziennie rano między mną a mną, żeby stanąć. Byłem pod kontrolą lekarzy, leków. Tę walkę przegrywałem - wyznał w "Dzień Dobry TVN".