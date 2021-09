Piotr Mróz i jego zaskakujące wyznanie. "Żyję w grzechu"

- Spowiedź to jest potężny sakrament. To jest zerwanie ze złem. Kiedy się wyspowiadamy i dostaniemy rozgrzeszenie, to zło wtedy nas nie dotyka. Dla zła jesteśmy niewidoczni. Zło, jak wie, że człowiek ma na sumieniu grzechy, to się go łapie! Wszelkiego rodzaju sakramenty są po coś - podsumował aktor.