Nowy uczestnik "Tańca z gwiazdami". Widzowie dobrze go znają

Jak na razie wiemy, że w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami" o Kryształową Kulę powalczą Denis Urubko, Oliwia Bieniuk, Sylwia Bomba, Kinga Sawczuk, Magdalena Kajrowicz-Zapała i Radosław Liszewski. We wtorek Polsat wyjawił, że do tego grona dołączył kolejny mężczyzna. Tym razem jest to aktor Piotr Mróz, który zyskał popularność za sprawą serialu "Gliniarze", który emitowany jest przez Polsat.